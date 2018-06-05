Защита Улюкаева попросила снять арест с его имущества

Адвокаты экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам заключения за взятку, просят снять арест с его имущества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилию Хиль.

О снятии ареста можно просить после выплаты назначенного штрафа.

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«Судом также решается вопрос о принятии заявления о снятии ареста с имущества Улюкаева А.В. к производству», — отметила Хиль.

Кроме того, по ее словам, 29 июня суд решит судьбу $2 млн, переданных Улюкаеву главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Ранее стало известно, что защита бывшего министра подала кассационную жалобу на приговор. Также ранее сообщалось, что Улюкаева этапировали в место отбытия наказания.