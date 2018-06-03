Воздушное пространство над Веной закроют из-за визита Путина

Австрийские власти введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Владимира Путина 5 июня. Об этом сообщил представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр в своем твиттере.

По его словам, для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.

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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путин в Австрию 5 июня.

В сообщении Кремля говорится, что российский президент встретится с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.