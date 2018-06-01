Украинский омбудсмен намерена проверить условия содержания Вышинского

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена проверить условия содержания в СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Состоялся телефонный разговор между председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе разговора Денисова сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и проверить условия содержания Вышинского.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Херсонской области оставил Вышинского под арестом.