Украинский омбудсмен намерена проверить условия содержания Вышинского

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения... РИА «Новости»

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена проверить условия содержания в СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Состоялся телефонный разговор между председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым и Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе разговора Денисова сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и проверить условия содержания Вышинского.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Херсонской области оставил Вышинского под арестом.