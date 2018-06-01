МИД призвал избегать вулканической пыли при посещении Гавайев

В МИД России сообщили о вулканической активности на Гавайях, в Индонезии и Вануату и рекомендовали избегать попадания вулканической пыли в нос и рот, передает РИА «Новости».

«США, Гавайи — продолжается извержение вулкана Килауэа… власти проводят принудительную эвакуацию в районе Leilani Estates; потоки лавы могут перекрыть автомагистраль 137; в ближайшее время ожидается более крупное извержение; не исключены сбои в работе международного аэропорта «Кона» (KOA); рекомендуется избегать попадания вулканической пыли в органы дыхания», — говорится в сообщении.

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МИД также рекомендовал использовать маски в Индонезии, где на острове Центральная Ява идет извержение вулкана Мерапи.

Также МИД предупредил о росте вулканической активности в провинции Пенама государства Вануату. Кроме того, ведомство сообщило о высоких уровнях загрязнения воздуха в различных регионах Чили.

Ранее отказавшимся от эвакуации из-за извержения вулкана жителям Гавайев пригрозили арестом.