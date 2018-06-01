В Минздраве уточнили данные о пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

Представитель Министерства здравоохранения по Иркутской области сообщил, что из-за возгорания в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» термические ожоги первой и второй степени получили восемь детей, передает РИА «Новости».

По словам представителя Минздрава, все пострадавшие находятся в больнице №3.

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«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней», — заявил представитель.

Другой источник уточнил, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а шесть человек в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее при пожаре в ТРК «Комсомолл» в Иркутске пострадали 10 детей.