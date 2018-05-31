Глава МВД Украины «мягко говоря» удивлен реакцией на ситуацию с Бабченко

__is_photorep_included11777155: 1

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил удивление в связи с реакцией международных организаций на проведение украинскими спецслужбами спецоперации по инсценировке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, передает РИА «Новости».

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Вы что хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International или «Репортеры без границ» на этом примере говорили: вот у нас еще один погибший журналист?… По этому мягко говоря удивляют такие заявления неких международных авторитетов», — сказал Аваков.

Он также заявил, что правоохранительные органы проводили бы аналогичные операции каждый день, «если бы была такая возможность» и подчеркнул, что спецслужбы страны впредь «не будут руководствоваться общественным мнением о них».