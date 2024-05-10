Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в составе нового правительства России

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сохранит должность в новом правительстве

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов останется на своей должности в составе кабинета министров нового правительства страны. Об этом сообщает газета РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Уточняется, что политик работает в российском правительстве на протяжении четырех лет. В зону его ответственности входит министерство экономического развития, министерство транспорта, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по аккредитации. Ранее он трудился помощником президента страны, в 2012–2013 году занимал пост главы Минэкономразвития.

Десятого мая прошло пленарное заседание, на котором состоялось голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер-министр Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы депутатов. Ранее президент Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее Путин подписал указ о назначении Мишустина главой правительства РФ.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами