Вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в составе нового правительства России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов останется на своей должности в составе кабинета министров нового правительства страны. Об этом сообщает газета РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Уточняется, что политик работает в российском правительстве на протяжении четырех лет. В зону его ответственности входит министерство экономического развития, министерство транспорта, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по аккредитации. Ранее он трудился помощником президента страны, в 2012–2013 году занимал пост главы Минэкономразвития.

Десятого мая прошло пленарное заседание, на котором состоялось голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер-министр Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы депутатов. Ранее президент Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее Путин подписал указ о назначении Мишустина главой правительства РФ.