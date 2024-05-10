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Мишустин перечислил шесть основных целей нового состава правительства РФ

Премьер Мишустин презентовал в Госдуме программу нового правительства России

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабинет министров РФ приложит все старания для реализации новых целей развития страны и осуществления инициатив, прозвучавших в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Его слова передает РИА Новости.

«Правительство приложит все усилия для реализации инициатив», — заявил политик в рамках пленарного заседания Госдумы.

По словам Мишустина, кабмин примет необходимые меры для достижения обновленных целей развития государства.

Он также перечислил шесть основных целей нового состава правительства РФ: экономический рост, наращивание технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение (устойчивый рост численности народонаселения), повышение благосостояния населения и стабильное развитие российских регионов.

Десятого мая прошло пленарное заседание, на котором состоялось голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер-министр Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы депутатов. Ранее президент Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, после проведения голосования подписал указ о его назначении.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

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