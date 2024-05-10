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Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения на бывшее генконсульство РФ в Германии

Бастрыкин поручил завести дело из-за атаки на бывшее генконсульство России в ФРГ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства РФ в немецком городе Лейпциг. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Как заявили в ведомстве, Бастрыкин также поручил во взаимодействии с МИД Российской Федерации установить обстоятельства нападения вандалов.

Там также отметили, что по поручению главы ведомства данному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

10 мая сообщалось, что полиция Германии ведет расследование в отношении шести человек, которых подозревают в нарушении неприкосновенности жилища в связи с нападением на комплекс бывшего генконсульства РФ в Лейпциге.

До этого в российском посольстве в Германии заявили, что неизвестные днем 9 мая напали на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге.

Ранее неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Литве.

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