Над Белгородской области уничтожили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, дрон был уничтожен около 20:00 мск.

Незадолго до этого в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

В ночь на 10 мая украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. После этого на территории предприятия произошел пожар.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.