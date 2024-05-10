Россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо

Российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Европы по самбо, который прошел в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации самбо.

Во второй соревновательный день турнира, поддерживаемого банком ВТБ и компанией «Роснефть», у мужчин золотые медали завоевали Рамед Гукев (до 71 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Магомед Гасанов (до 98 кг) — в боевом самбо. У женщин чемпионками Европы в спортивном самбо стали Анастасия Луканина (до 54 кг) и Анастасия Гончарова (до 65 кг).

Российские самбисты, которые выступали на европейском первенстве в нейтральном статусе, выиграли медальный зачет. Всего представители России на турнире завоевали 13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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