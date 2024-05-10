Ученые раскрыли секрет дуэлей раков-богомолов с быстрыми как пуля ударами

Американские ученые из Калифорнийского университета изучили боевые приемы хищных раков-богомолов, обладающих самым быстрым ударом среди животных на Земле. Они выяснили, как этим существам удается не получать серьезных повреждений во время дуэлей между собой. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Experimental Biology (JEB).

Размер среднего рака-богомола составляет всего 10 сантиметров, однако его ногочелюсти почти мгновенно развивают скорость до 80-100 километров в час, что в 50 раз быстрее моргания глаза человека. Сила такого удара сопоставима с попаданием пули малого калибра и достигает около 1,5 тыс. ньютонов. Раки-богомолы способны крушить твердые раковины моллюсков и пробивать толстые аквариумные стекла.

Как выяснили биологи, во время драк с сородичами эти животные полагаются не только на свой прочный панцирь, но и на особую стойку, в которой они закрываются своим хвостом как щитом.

Ученые подсчитали, что природная броня раков-богомолов может поглотить около 69% энергии ударов, а защита с использованием хвоста увеличивает этот показатель до 90%.

По словам исследователей, изучение боевых приемов ракообразных позволило лучше понять связь между их строением и агрессивным поведением.

Ранее ученые впервые задокументировали случай, когда обезьяна вылечила себя с помощью лекарственных растений.