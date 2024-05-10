Врач рассказала о последствиях лечения содой

Использование соды для лечения изжоги неэффективно и может повысить риск развития рака. Об этом «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Пищевая сода обладает щелочными свойствами, а потому она способна нейтрализовать кислоту, например, в желудке при изжоге. Однако использовать ее не стоит из-за возможного эффекта рикошета: после временного затихания боль в груди может вернуться. При этом желудок начнет усиленно производить соляную кислоту для восстановления кислотности желудочного сока. В процессе этого образуется углекислый газ, который приведет к изжоге и вздутию.

Вместо соды лучше использовать современные препараты из аптеки, подчеркнула врач. А при частой изжоге важно обратиться к врачу, так как она может указывать на заболевание ЖКТ, для лечения которого недостаточно устранить симптомы. Использование соды при этом может повредить слизистую оболочку желудка и повысить риск развития рака.

Особенно важно избегать соды беременным, детям, пожилым, людям с любой острой болью, болезнями почек, печени и сердца, а также тем, кому рекомендована низкосолевая диета.

«Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита», — добавила врач.

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