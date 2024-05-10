США поставят на Украину дополнительные комплексы HIMARS и ракеты для Patriot

В рамках дополнительного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

В пакет помощи, кроме того, войдут снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4,а также БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

Точное количество приготовленного к отправке оружия не раскрывается, известна лишь выделенная в этот раз на него сумма — $400 млн.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

10 мая Зеленский раскритиковал западных союзников за медленное предоставление помощи. Он выразил недовольство тем, что «не все партнеры оперативно выполняют договоренности». Вместе с тем президент Украины выразил благодарность всем западным лидерам, помогающим Киеву в конфликте.

Ранее в Польше захотели поставлять на Украину больше оружия.