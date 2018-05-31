ФСИН подтвердила этапирование Улюкаева

Официальные представители Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев направился в колонию, передает РИА «Новости».

После того, как бывший министр прибудет в колонию руководство учреждения будет обязано в течение десяти дней направить уведомление одному из родственников осужденного. Кому именно — в соответствии с действующим законодательством будет решать сам Улюкаев.

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Номер колонии, в которую был этапирован Улюкаев на данный момент неизвестен. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, Улюкаева могут направить в Иркутскую ИК номер 3.

Ранее о том, что Улюкаева этапировали в колонию сообщил источник.