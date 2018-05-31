Папа Римский выступил за единство РПЦ

В Ватикане состоялась встреча представителей Русской православной церкви (РПЦ) и папы Римского. Об этом сообщается на сайте ОВЦС.

По словам папы Римского, католическая церковь не допустит подхода, который бы спровоцировал разделения в РПЦ.

«Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат — ваш. И у нас не будет другого», — заявил папа Римский.

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Он добавил, что униатизм является неприемлемым методом в отношениях между католиками и православными. Понтифик также подчеркнул, что католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ.

Ранее на Украине Священный синод Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии.