Союз журналистов России возмутился убийством Бабченко

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова заявила, что организация возмущена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также выразила сожаление, что журналисты умирают при выполнении своего профессионального долга. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Союз журналистов России возмущен убийством военного журналиста Аркадия Бабченко. Нам очень жаль, что в современное время журналисты гибнут исполняя свой профессиональный долг», — говорится в заявлении Загитовой.

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Она подчеркнула, что не имеет значения, каких взглядов придерживаются журналисты, главным, по ее мнению, является тот факт, что они добывают информацию. Загитова выразила надежду, что правоохранительные органы Украины смогут найти и наказать причастных к убийству Бабченко.

«Хотим выразить глубокие соболезнования близким и всем, кто знал Аркадия Бабченко», — добавила Загитова.

Ранее МИД России выразил соболезнования родным и близким Бабченко.