В Москве во вторник ожидается до +23°С

В Москве во вторник, 29 мая, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +21 до +23°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Московском регионе 30 и 31 мая.

Отмечается, что днем 30 и 31 мая пройдут кратковременные грозовые дожди.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в июне.