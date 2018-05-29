Врачи в Солсбери не верили, что Скрипали выживут после отравления

Врачи больницы в британском Солсбери не верили, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выживут после отравления. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на выдержки из еще не вышедшей телепрограммы «Би-би-си» Newsnight.

По словам медика интенсивной терапии Стива Джукса, в тот момент все указывало на то, что спасти Скрипалей не удастся.

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«Когда мы узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы делали все возможное», — рассказал он.

Ранее Юлия Скрипаль выступила с видеообращением.

В Кремле позднее заявили, что не доверяют ее словам.