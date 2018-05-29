Тропический шторм «Альберто» обрушился на Флориду
Субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье Флориды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Отмечается, что максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч.
Ранее сообщалось, что ураган «Альберто» может нанести ущерб экономике страны на $1 млрд.
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Уточняется, что непосредственный ущерб региону составит около $400-$500 млн. Эксперты подсчитали ущерб, в который входят поврежденные деревьями автомобили, разрушенные крыши домов и последствия от наводнений.
Также стало известно, что губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила чрезвычайное положение в связи с ураганом «Альберто».