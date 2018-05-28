Число пострадавших от укусов клещей россиян достигло 129 тысяч

В Роспотребнадзоре рассказали, что с 15 марта 2018 года свыше 129 тыс. россиян обратились за медицинской помощью, так как пострадали от укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющимся данным, частота обращений в медицинские учреждения не превышает среднемноголетних показателей.

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«По состоянию на 25 мая 2018 года, согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились более 129 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 36 тысяч детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что самое большое число обратившихся по поводу укусов клещей было зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от укусов клещей россиян превысило 89 тысяч.