В Петербурге канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

В Санкт-Петербурге канатоходец Расул Абакаров прошел по канату, натянутому через разведенный Дворцовый мост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, таким образом Абакаров поздравил Петербург с Днем города.

Как отмечается, в этом году Санкт-Петербург отмечает свое 315-летие.

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В свою очередь сам Абакаров заявил, что идея трюка родилась после того, как он застрял ночью на Васильевском острове из-за разведенных мостов.

Он также добавил, что готовился к этому трюку около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Братске во время гастролей Цирка династии Довгалюк канатоходец упал, выполняя номер под куполом цирка.

Как отмечалось, мужчина сорвался с высоты из-за потерявшего натяжение троса.