В Москве закрыли участок Филевской линии метро

Участок Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрылся на ремонт до 28 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«26 и 27 мая будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5.30 утра», — говорится в сообщении.

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В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина со скальпелем напал на пассажира в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро.