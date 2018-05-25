В Москве объявлен оранжевый уровень опасности погоды
В Москве и области на субботу, 26 мая, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение связано с опасностью пожаров.
«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
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Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью выпущено также для Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей.
Ранее сообщалось, что на территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на 11, 12 мая и 14 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров.