В Москве объявлен оранжевый уровень опасности погоды

В Москве и области на субботу, 26 мая, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение связано с опасностью пожаров.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

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Предупреждение в связи с высокой пожароопасностью выпущено также для Тверской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на 11, 12 мая и 14 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров.