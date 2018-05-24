В Москве в четверг ожидается до +24°С

В Москве в четверг, 24 мая, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Реклама

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в июне.

По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в Москве среднесуточная температура в первый летний месяц составит +16,6°С.

Как отмечалось, днем столбики термометров покажут около +22°С, а ночью — в пределах +10°С.

Также синоптики предполагают, что в июне выпадет около 75 мм осадков. Этот показатель выше майских значений с нормой в 51 мм, но не превышает июльских.