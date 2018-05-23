Никита Белых захотел стать библиотекарем в колонии

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых надеется, что по прибытию в колонию сможет стать местным библиотекарем. Об этом рассказала заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева, передает РИА «Новости».

«Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне. Когда он был в «Матросской тишине», то поразился, что там библиотекари — как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего», — сказала Меркачева.

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По ее словам, Белых также предположил, что мог бы преподавать другим осужденным.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор Никите Белых, убрав лишь запрет занимать государственные должности после отбытия наказания.