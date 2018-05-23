В Московском метро рассказали о закрытии участка голубой ветки 26 и 27 мая

В Московском метрополитене рассказали, что 26 и 27 мая будет закрыт участок Филевской линии метро. Об этом сообщатся на сайте организации.

Отмечается, что речь идет об участке со станции «Кунцевская» до станции «Киевская». Его закрытие необходимо для проведения работ по ремонту путей.

Реклама

«В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 28 мая, в 5:30 утра», — говорится в заявлении организации.

Также уточняется, что в указанные дни станции метро «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для входа и выхода пассажиров. В метрополитене порекомендовали воспользоваться Арбатско-Покровской линией для того, чтобы добраться до пункта назначения.

Ранее в Минтрансе посоветовали правительству Омской области достроить метрополитен для недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета.