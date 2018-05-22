Американцы по ошибке получили оповещение об атаке зомби

Во Флориде жителям города Лейк Уорт разослали сообщения с оповещением о нападении зомби, сообщает издание Palm Beach Post.

Уточняется, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии. Рассылку получили более 7 тысяч человек.

Местные чиновники пояснили, что когда в городе происходит перебои в подаче электроэнергии, система автоматически отправляет короткое сообщение, чтобы люди могли узнать, что происходит.

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«Эти сообщения предварительно подготовлены, их буквально тысячи. В какой-то момент кто-то внес изменения, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о нападении зомби», — сказал чиновник.

В январе на Гавайях жителей по ошибке предупредили о ракетном ударе.