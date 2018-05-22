Возгорание в гостинице «Измайлово» произошло в сауне

Возгорание в гостинице «Измайлово» в Москве произошло в сауне на 31 этаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на менеджера по связям с общественностью отеля.

«Возгорание произошло в сауне на 31 этаже на площади 10 квадратных метров, открытого пламени не было, только задымление, пострадавших нет», — пояснил он.

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В данный момент все люди эвакуированы из гостиницы. Рядом с гостиницей стоит около 20 спасательных машин и автомобилей МЧС, также дежурят бригады скорой помощи.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что из гостиницы были эвакуированы 200 человек.

До этого в подмосковном Домодедово произошел пожар в банном комплексе.