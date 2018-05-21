В Петербурге закрыли станцию метро «Ленинский проспект» из-за подозрительного предмета

В Санкт-Петербурге закрыли станцию Кировско-Выборгской линии метро «Ленинский проспект». Об этом сообщается в твиттере метрополитена.

Как сообщает «Пятый канал», вход и выход на станцию закрыли примерно в 7.50. Это произошло из-за того, что в вестибюле станции был обнаружен подозрительный бесхозный предмет.

Ранее в городе состоялось открытие станции метрополитена «Новокрестовская». Раньше пассажиры метрополитена Северной столицы могли использовать станцию только для выхода, но в настоящее время она функционирует в штатном режиме. В связи с небольшим числом пассажиров на открывшейся станции работает только южный вход.