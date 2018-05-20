Глава Ингушетии выразил соболезнования после нападения в Грозном

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обращение к жителям Чечни, а также главе региона Рамзану Кадырову, в котором назвал подлым нападение боевиков на церковь в Грозном.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, жители Чеченской Республики, примите мои искренние соболезнования в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном. Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут», — написал Евкуров.

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Он также призвал проявлять большую сплоченность в борьбе с террористической угрозой.

Ранее сообщалось, что прихожане в Грозном помолились о погибших во время нападения на церковь.