Прихожане в Грозном помолились о погибших во время нападения на церковь

Представитель церкви Архангела Михаила, на которую было совершено нападение в Грозном 19 мая, сообщил, что после атаки прихожане отслужили первую божественную литургию о погибших и раненых во время этих событий, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в результате произошедшего здание церкви незначительно пострадало, существенных повреждений отмечено не было. Отмечается, что были разбиты стекла в нескольких окна, прихожане также рассказали, что несколько пуль по время стрельбы попали в иконы, а также повредили бак для святой воды.

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По словам представителя церкви, на богослужение пришли несколько десятков человек из прихожан церкви, вокруг нее сохраняется спокойная обстановка, у входа в здание церкви дежурит полицейский наряд. Специальных дополнительных мер по обеспечению безопасности было решено не вводить.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о личностях, напавших на храм в Грозном.