В Москве за несколько дней выпало 80% месячной нормы осадков

Синоптики сообщили, что за 19 и 20 мая в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, передает РИА «Новости».

«За ночь выпало 5 миллиметров, вчера за день 5 миллиметров, то есть всего 10 миллиметров», — рассказали они.

По словам синоптиков, месячная норма на май составляет 51 миллиметр.

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Во вторник, 15 мая, выпало около 20% месячной нормы осадков и ещё 40% от нормы выпало 18 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается до 20% месячной нормы осадков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.