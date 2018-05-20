В Бурятии два человека погибли при тушении лесного пожара

В Бурятии при тушении лесного пожара погибли два сотрудника лесхоза, сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

«По версии следствия, виновником возникновения данного лесного пожара являлся 64-летний местный житель, который находясь в лесном массиве после курения оставил на лесной подстилке непотушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась трава», — говорится в сообщении.

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Мужчина попытался самостоятельно потушить пожар, но не смог, так как огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений.

В отношении виновника пожара возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее сообщалось, что в Иркутске потушили девять лесных пожаров.