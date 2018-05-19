Прокуратура проверит посадку самолета с отказавшим двигателем во Внуково

Московская межрегиональная транспортная прокуратура на своем официальном сайте сообщила о начале проверки по факту посадки самолета с отказавшим двигателем во Внуково.

«Установлено, что пассажирский самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Москва-Астрахань, вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также сообщили, что ход проверки был поставлен на контроль руководством межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее в компании «Победа», которой принадлежит самолет Boeing, приземлившийся с отказавшим двигателем во Внуково, заявили, что это первый случай отказа двигателя за все время полетов самолетов компании.