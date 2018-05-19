В Москве ожидается до 20% месячной нормы осадков

Синоптики сообщили, что в субботу, 19 мая, в Москве ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков, передает РИА «Новости».

«Общее количество прогнозируемых осадков может составить еще около 10 миллиметров, что эквивалентно ведру дождевой воды на квадратный метр московских улиц или одной пятой части климатического лимита мая», — сообщили синоптики.

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По их словам, за 18 мая на базовой московской метеостанции ВДНХ было зафиксировано выпадение 21 мм осадков, что составляет около 41% месячной нормы.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

По данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.