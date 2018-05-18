Путин выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что один из трех выживших при крушении пассажирского Boeing на Кубе скончался от ожогов в больнице Гаваны.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.

По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира.