Один из выживших при крушении Boeing на Кубе умер в больнице

Один из выживших при крушении пассажирского Boeing на Кубе скончался от ожогов в больнице Гаваны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.

Еще двое выживших находятся в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, самолет упал на сельскохозяйственные поля между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

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Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.

По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира.

Также сообщается, что самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh.