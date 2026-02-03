Размер шрифта
Президент Италии призвал к перемирию на время зимней Олимпиады

Президент Италии Маттарелла попросил соблюдать олимпийское перемирие
Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к перемирию на время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщило издание ANSA.

«Мы с упрямой решимостью просим соблюдать олимпийское перемирие повсюду. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что Олимпиада — это глобальное событие, которое выступает против насилия и вооруженных конфликтов.

19 ноября прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие». Согласно документу, оно должно действовать в период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы России Светлана Журова отметила, что фактически данная резолюция «ничего не несет». По ее словам, отказавшиеся соблюдать перемирие страны не будут дисквалифицированы или оштрафованы.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала инициативу об «олимпийском перемирии».
 
