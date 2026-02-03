Дроны атаковали предприятие «Мираторга» в Брянской области, есть раненый

Украинские вооруженные силы атаковали Севский район Брянской области, в результате чего получил ранение местный житель. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно – взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона также отметил, что в результате атаки полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. Он уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого дроны атаковали Климовский район Брянской области. Как сообщил губернатор Богомаз, в результате удара пострадала местная жительница. В итоге женщина с травмой кисти доставлена в больницу, где ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего 2 февраля силы ПВО РФ сбили 15 украинских БПЛА над регионами России. Эти цифры предоставлены Минобороны по работе систем противовоздушной обороны за четыре часа — в период с 11:00 до 15:00 (мск).

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.