Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Дроны атаковали предприятие «Мираторга» в Брянской области, есть раненый

Богомаз: в Брянской области водитель получил ранение в результате удара ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Украинские вооруженные силы атаковали Севский район Брянской области, в результате чего получил ранение местный житель. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористического удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, минно – взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона также отметил, что в результате атаки полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. Он уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого дроны атаковали Климовский район Брянской области. Как сообщил губернатор Богомаз, в результате удара пострадала местная жительница. В итоге женщина с травмой кисти доставлена в больницу, где ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всего 2 февраля силы ПВО РФ сбили 15 украинских БПЛА над регионами России. Эти цифры предоставлены Минобороны по работе систем противовоздушной обороны за четыре часа — в период с 11:00 до 15:00 (мск).

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!