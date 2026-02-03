Онколог рассказал, что повышает риски развития рака

Изменения в метаболизме человека, вызванные ожирением, могут увеличивать риски развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Иван Стилиди.

«Ряд метаболических изменений, а также гормональные нарушения, связанные с ожирением, могут увеличивать риск развития злокачественных новообразований. Ожирение воздействует сразу по нескольким механизмам, усиливая влияние этих факторов», — уточнил эксперт.

Как отметил Стилиди, в настоящее время считается, что почти треть всех злокачественных опухолей ассоциирована с избыточной массой тела.

По словам онколога, употребление в пищу красного мяса связано с повышенным риском развития колоректального рака. Прежде всего, это относится к переработанным мясным продуктам, например, колбасам, бекону и сосискам. Кроме того, алкоголь повышает риск возникновения опухолей.

При этом употребление овощей и других продуктов, богатых клетчаткой, наоборот, снижает онкологические риски.

19 января кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин предупредил, что регулярное употребление чрезмерно жирной или острой еды увеличивает риск развития рака.

По его словам, прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды — чрезмерно жирной, острой.

Ранее россиян предупредили, как рак желудка может годами маскироваться под гастрит.