В Польше подняли в воздух дежурные военные самолеты

ВС Польши подняли в воздух авиацию из-за якобы активности РФ на Украине
Alik Keplicz/AP

Польские военные самолеты подняли в воздух на фоне предполагаемой активности России на Украине. Об этом рассказало оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация<...> В воздух по тревоге были подняты истребители и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — говорится в публикации.

По словам военных, данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Незадолго до этого в украинских городах Днепр и Харьков произошло несколько серий взрывов. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов Украины.

Польша периодически поднимает самолеты в воздух из-за якобы активности Вооруженных сил России. Так, оперативное командование родов ВС Польши сообщало о подобных мерах 27 декабря.

Ранее войска РФ поразили используемую в интересах ВСУ инфраструктуру.
 
