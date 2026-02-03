Размер шрифта
На Сахалине рыбаков на отколовшейся льдине уносит в море

Amur Mash: в Сахалинской области отколовшуюся льдину с рыбаками уносит в море
Телеграм-канал «МЧС Сахалинской области»

Нескольких рыбаков на льдине уносит в море в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

В материале отмечается, что у побережья в районе поселка Лесное образовалась трещина, которая стремительно увеличилась в размерах. При этом на отколовшейся льдине остались несколько человек.

«Они начинают уплывать все дальше от земли», — подчеркивается в публикации.

29 января в МЧС России заявили, что на озере Байкал пропали три рыбака. Инцидент произошел в бухте«Безымянная», откуда люди должны были вернуться еще 27 января. Однако они так и не вышли на связь. На этом фоне на поиски пропавших рыбаков отправились сотрудники экстренных служб. Всего к операции привлекли трех специалистов, которые задействовали вездеход «Трекол».

До этого в акватории морского порта Корсаков в Сахалинской области пропал 50-летний мужчина, который проводил водолазные работы вместе с напарником. 24 января сотрудники экстренных служб развернули масштабную поисково-спасательную операцию — поиски велись как в районе исчезновения, так и на расширенной акватории. Спустя почти сутки экипаж судна «Иван Капралов» заметил пострадавшего и поднял его на борт, впоследствии мужчину пересадили на спасательное судно «Отто Шмидт». Спасенный находился в удовлетворительном состоянии, срочная медицинская помощь ему не требовалась.

Ранее рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде.
 
