В Госдуме заявили о необходимости законодательно повысить зарплату учителям

Миронов: минимальная зарплата учителей должна быть не ниже 200% по региону
Сергей Пятаков/РИА Новости

Зарплата учителей должна быть законодательно повышена. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он пояснил, что зарплата педагогов должна быть не ниже 200% от средней по региону, доля оклада в ней — не меньше 70%. На этих нормах должна строиться новая система оплаты труда учителей.

Миронов отметил, что с прошлой осени поступают жалобы педагогов, которым повышают оклады, но при этом уменьшают надбавки и выплаты. Поэтому зарплаты в целом не растут, а могут даже и снижаться. Поэтому законодательно должно быть запрещено уменьшать дополнительные выплаты и, в целом, зарплаты педагогов.

2 февраля сообщалось, что правительство России, профсоюзы и работодатели порекомендовали устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы заработной платы. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии преподавателей в РФ, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

Ранее в Госдуме призвали Минпросвещения не унижать учителей зарплатной реформой.
 
