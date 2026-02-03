В Госдуме заявили о необходимости законодательно повысить зарплату учителям

Зарплата учителей должна быть законодательно повышена. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он пояснил, что зарплата педагогов должна быть не ниже 200% от средней по региону, доля оклада в ней — не меньше 70%. На этих нормах должна строиться новая система оплаты труда учителей.

Миронов отметил, что с прошлой осени поступают жалобы педагогов, которым повышают оклады, но при этом уменьшают надбавки и выплаты. Поэтому зарплаты в целом не растут, а могут даже и снижаться. Поэтому законодательно должно быть запрещено уменьшать дополнительные выплаты и, в целом, зарплаты педагогов.

2 февраля сообщалось, что правительство России, профсоюзы и работодатели порекомендовали устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы заработной платы. Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии преподавателей в РФ, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

Ранее в Госдуме призвали Минпросвещения не унижать учителей зарплатной реформой.