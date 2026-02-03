Ветврач предупредил об опасных рисках редкой уборки кошачьего лотка

Кошачий лоток при неправильном уходе может представлять определенную опасность для человека, прежде всего как источник инфекций и аллергенов, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

«В кошачьих испражнениях могут содержаться возбудители зоонозных заболеваний, самым известным из которых является токсоплазмоз. Для здорового взрослого человека он чаще всего протекает бессимптомно, но представляет серьезный риск для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом», — предупредил Гламаздин.

Кроме того, в лотке могут накапливаться бактерии кишечной группы, яйца гельминтов и грибки, способные вызывать кожные реакции и проблемы с дыхательными путями. Опасность усиливается, если лоток стоит в плохо проветриваемом помещении и убирается нерегулярно.

«Отдельный риск связан с наполнителем. Мелкодисперсная пыль, особенно у комкующихся и силикагелевых наполнителей, при вдыхании может раздражать слизистые, провоцировать аллергию и обострение астмы. Аммиачные пары, образующиеся при разложении мочи, негативно влияют на дыхательные пути и общее самочувствие, даже если запах не кажется резким. Именно поэтому лоток не рекомендуется размещать на кухне или рядом с местами приема пищи», — заявил ветврач.

С точки зрения гигиены лоток следует очищать от отходов ежедневно, а при возможности — сразу после посещения кошкой.

«Полную замену наполнителя и тщательное мытье самого лотка с мягким моющим средством проводят в среднем раз в 7–10 дней, а при использовании некомкующихся наполнителей — чаще. Сам лоток желательно менять на новый примерно раз в год, так как пластик со временем впитывает запахи и микротрещины становятся местом скопления бактерий. Соблюдение этих простых правил существенно снижает риски и делает совместную жизнь с кошкой безопасной для всех членов семьи», — резюмировал он.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.