ЛДПР пожаловалось Шадаеву на автоответчики в банках и госсструктурах

Слуцкий предложил Шадаеву обязать банки предупреждать людей о голосовых ботах
ЛДПР предлагает установить единые требования к использованию ботов и автоответчиков государственными организациями и банками. Об этом говорится в обращении лидера партии Леонида Слуцкого к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, документ есть у «Газеты.Ru».

Как указал политик, сегодня в деятельности госорганов, организаций и учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также банков «используются автоматизированные системы взаимодействия с заявителями». Это голосовые боты, автоответчики и иные технологии, в том числе с применением систем искусственного интеллекта (ИИ).

Люди часто даже не сразу понимают, что взаимодействуют не с живым оператором, а с автоматизированной системой или ботом, добавил Слуцкий.

В этой связи «продираться сквозь уверенно чеканящих предзаписанные сообщения ботов и автоответчики» при обращении в банк или аварийную службу бывает сложно даже молодому и технически подкованному человеку. Пенсионерам, указал парламентарий, гораздо сложнее разбираться в этой проблеме.

«В целях обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг, защиты прав социально уязвимых категорий граждан и повышения эффективности работы служб представляется целесообразным рассмотреть вопрос о выработке единых требований к использованию ботов и автоответчиков», — отметил лидер ЛДПР.

Как отметил политик, следует предусмотреть обязанность организаций «с самого начала взаимодействия» с человеком «четко и недвусмысленно» информировать заявителя о том, что «общение осуществляется с автоматизированной системой».

Необходимо также обеспечивать «простой, понятный и быстрый механизм перехода к общению с живым оператором», добавил депутат.

В этой связи глава ЛДПР обратился с просьбой к Шадаеву «рассмотреть возможность проработки вопроса формирования соответствующих организационных и (или) нормативных решений, направленных на регулирование использования автоматизированных систем взаимодействия с гражданами».

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявлял, что порядка 39% организаций в России уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач, наибольшее распространение они получили для документооборота, сферы финансов и HR.

Ранее в России разработали «ИИ-консьержа» для отелей.
 
