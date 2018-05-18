На Ставрополье ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставропольском крае из-за нашествия саранчи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства края.

«В результате интенсивного распространения марокканской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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В связи с тяжелой ситуацией распоряжением губернатора края на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации.

«Заселение (саранчи) выявлено в Левокумском, Нефтекумском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском районах на общей площади 90,9 тысячи гектаров, экономический порог вредоносности превышен в 30 раз», — добавили в ведомстве.

В январе Минсельхоз предложил бороться с саранчой во избежание позора на ЧМ-2018.