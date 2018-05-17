Москвичей предупредили о желтом уровне опасности

Жителей Московской области и Москвы предупредили о желтом уровне опасности 18 мая. Об этом свидетельствует прогностическая карта, размещенная на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, погодный уровень в Москве был повышен из-за грозы и высокой пожароопасности

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что по данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха 17 мая составит от +25 до +27°С. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 12-17 м/c.