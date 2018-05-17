Россияне поделились ожиданиями от работы нового состава правительства

Ожидания россиян от работы нового состава правительства умеренно-положительные. Об этом сообщает ВЦИОМ по результатам опроса граждан.

По мнению 49% опрошенных, новый состав правительства будет будет скорее так же, как и сейчас. В то же время 37% россиян ожидают, что этот состав кабинета министров будет работать лучше прежнего, 3% респондентов придерживаются противоположного мнения.

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Положительно оценили работу правительства во главе с Дмитрием Медведевым 54% опрошенных, отрицательно — 38%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.

Предложения по кадровому составу кабинета министров Медведев обещал представить главе государства 18 мая.