В Кремле заявили, что все готово к инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле все готово. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы», — заявил он.

Песков также отметил, что Путин работает над выступление на инаугурации и вносит правки в речь. Он добавил, что основной набор идей и посылов инаугурационной речи — авторства самого Путина.

По его словам, на церемонию приглашены депутаты, сенаторы, руководство правительства, члены администрации главы государства, доверенные лица президента, личные гости Путина.

Также Песков сообщил, что на церемонию приглашены почти 2,6 тысячи человек, среди которых дети героев специальной военной операции (СВО).

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что первые гости начали прибывать на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Большой Кремлевский дворец.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.